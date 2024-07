Donna austriaca uccisa da una mandria di mucche nel giorno del suo compleanno

Una donna di 40 anni è stata uccisa da una mandria di mucche vicino a Salisburgo. Le sue figlie hanno assistito al tragico incidente. Le circostanze sono sconcertanti. Le raccomandazioni dello Sportello dei Diritti per chi ama le escursioni

Una donna austriaca è stata attaccata da una mandria di mucche e calpestata a morte. La tragedia è avvenuta mercoledì pomeriggio nella zona Gasteiner Schlossalm, vicino al confine austro-bavarese, quando la donna era fuori con le due figlie di 20 e 23 anni e due cani di piccola taglia, durante un’escursione nel giorno del 40° compleanno della madre. Le figlie hanno dovuto assistere alla brutale aggressione alla madre, ha riferito in un comunicato la polizia di Salisburgo. Sono sopravvissute all’attacco, ma hanno dovuto essere trasportate con l’elicottero di salvataggio alla clinica di Schwarzach con ferite.

L’incidente ricorda fortemente due incidenti dell’anno scorso. In Austria, un contadino è stato ucciso dalla sua mandria; sull’Alpe di Siusi in Alto Adige, una mucca ha preso un’escursionista e l’ha lanciata in aria: la donna è stata fortunata a sopravvivere. Secondo la polizia, la famiglia stava camminando su un sentiero vicino a Gastein quando all’improvviso, per un motivo sconosciuto, lasi è lanciata verso di loro.

La ventenne ha allertato il soccorso alpino di Bad Hofgastein intorno alle 13:40. Tuttavia, la mandria di mucche si è allontanata dalla donna stesa a terra solo all’arrivo dell’elicottero di emergenza, riferiscono i media locali. Il pilota praticamente ha allontanato la mandria.

“Nonostante le cure tempestive, la donna è morta sul luogo dell’incidente a causa delle gravi ferite riportate”, riferisce il direttore sanitario Hannes Reitsamer. In precedenza, tutti i tentativi di rianimazione erano stati vani. I residenti sono profondamente colpiti dall’accaduto. Lo Schlossalm è un antico alpeggio dove poche settimane fa venivano portate lassù mucche madri e bovini giovani. L’incidente è “incredibilmente tragico”.

Con l’estate, può darsi che durante un’escursione si incontri una mandria di mucche al pascolo. Per evitare che sorgano problemi, la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, raccomanda di tenersi alla larga dagli animali. Se una mucca o addirittura l’intera mandria occupa il sentiero e le immediate vicinanze, gli animali vanno aggirati da molto lontano, cercando di muoversi lentamente, non passare tra un animale e l’altro, aggirare la mandria a monte, osservare bene le reazioni degli animali e prendere maggiore distanza se necessario. Non toccare mai né i vitelli né le mucche: le mucche proteggono i loro vitelli, quindi bisogna assolutamente evitare di toccarli. Se un vitello curioso si avvicina, bisogna allontanarsi, muovendosi lentamente.

Inoltre, è importante tenere i cani al guinzaglio corto: quando si attraversa un pascolo i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio corto e sotto controllo. Nel cane, indipendentemente dalla taglia o dalla razza, le mucche scorgono un lupo e lo percepiscono quindi come una minaccia. Quando si è accompagnati da un cane, è importante mantenere una distanza molto marcata dalla mandria. Chi osserva bene il bestiame è in grado di riconoscere rapidamente i segnali di avvertimento che una mucca dà quando comincia ad agitarsi.

Tuttavia, la polizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.