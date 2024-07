Nuovo orientamento della Cassazione per guida in stato d’ebbrezza: stop alla condanna se l’etilometro non è revisionato

La Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere condannato per guida in stato di ebbrezza chi contesta il funzionamento dell’etilometro se questo non è stato revisionato nell’ultimo anno. Secondo la sentenza 26281/24 del 4 luglio della quarta sezione penale, è compito dell’accusa dimostrare che l’etilometro è stato sottoposto alle necessarie verifiche periodiche e che è omologato.

Nel caso in esame, la difesa ha contestato l’attendibilità delle misurazioni dell’etilometro, poiché le letture differivano notevolmente in un breve lasso di tempo e l’ultima manutenzione risaliva a oltre due anni prima dell’incidente. La Corte d’appello di Genova non ha considerato l’incidenza della mancata revisione sulla funzionalità dello strumento. Inoltre, la Corte di Cassazione ha accolto la censura della difesa relativa alla mancata audizione del consulente tecnico.