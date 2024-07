Come prepararsi per richiedere un mutuo: documentazione e consigli pratici

By News24Web

Un mutuo per la casa è la forma più comune di mutuo; si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine (la durata va generalmente dai 5 ai 30 anni) dedicata a coloro che vogliono acquistare un immobile a uso abitativo.

Data la tipologia di acquisto, la cifra finanziata è di norma molto consistente; in genere è infatti possibile richiedere fino all’80% del valore dell’immobile; quindi, nel caso di una casa del valore di 200.000 euro, la banca potrebbe arrivare a concedere fino a 160.000 euro.

Dato che i mutui comportano solitamente un impegno finanziario non indifferente che durerà per molto tempo, diamo qualche consiglio pratico su come domandare un mutuo a tasso fisso, attualmente la tipologia di mutuo più diffusa.

Richiesta di mutuo a tasso fisso: la simulazione

Se si ha intenzione di richiedere un mutuo tasso fisso, per avere un’idea precisa dell’impegno che ci si andrà ad assumere mensilmente per i prossimi anni si può ricorrere a un simulatore online.

Si tratta di un software che la banca mette gratuitamente a disposizione ed è facilissimo da utilizzare: si inserisce il valore dell’immobile, si indica l’importo che si vuole richiedere (non superiore all’80% del valore dell’immobile) e si sceglie la durata del finanziamento.

Nel giro di pochi secondi si visualizzeranno tutti i dettagli del mutuo: importo della rata, TAN e TAEG, dettaglio delle varie spese ed altre informazioni correlate.

Se l’importo della rata ci sembra troppo alto (oppure troppo basso) si può intervenire, entro certi limiti, sulla cifra e sulla durata del mutuo fino a quando non si trova un importo adeguato alle proprie esigenze.

I documenti necessari per la richiesta di mutuo

La documentazione necessaria per la richiesta di mutuo è piuttosto corposa e la si può suddividere in tre categorie: documentazione anagrafica, documentazione reddituale e documentazione relativa all’immobile (necessaria per la perizia).

Documenti anagrafici

I documenti anagrafici richiesti per domandare un mutuo sono:

Carta d’identità;

Codice fiscale (tessera sanitaria);

Certificato contestuale (residenza e famiglia);

Permesso di soggiorno (se si è cittadini extracomunitari);

Eventuali omologa di separazione o sentenza di divorzio;

Estratto dell’atto di matrimonio (nel caso di soggetto coniugato).

Documenti reddituali

I documenti reddituali necessari, invece, sono:

Ultime due buste paga (se si è lavoratori dipendenti);

Cedolino della pensione (se si è pensionati);

Certificazione Unica o altra dichiarazione dei redditi;

Ultimi due modelli REDDITI (per i lavoratori autonomi, ex Modello UNICO);

Ultimo estratto del conto corrente.

Documenti relativi all’immobile

Tieni a portata di mano anche i documenti relativi all’immobile, nello specifico:

Proposta di acquisto o preliminare;

Atto di provenienza dell’immobile;

Planimetria catastale;

Concessione edilizia (per immobili di nuova costruzione);

Preventivi in caso di costruzione o ristrutturazione e casi simili.

La documentazione richiesta potrebbe essere diversa a seconda della banca. Il consiglio per velocizzare il più possibile la pratica è farsi consegnare un elenco preciso dei documenti necessari e prepararli per tempo, in modo da arrivare preparati all’appuntamento.

Richiesta di mutuo: il merito creditizio

Quando si richiede un mutuo ci sono alcuni requisiti da soddisfare come per esempio l’età (si deve essere maggiorenni ed è previsto che il richiedente abbia un’età che sommata alla durata del mutuo non superi i 75 anni) e la residenza italiana.

È poi fondamentale avere un buon merito creditizio ovvero avere un ottimo “credit score” (punteggio di credito). Un credit score alto è indice di solvibilità e le banche quando effettuano le verifiche per la concessione di un mutuo o di un altro tipo di prestito danno un’importanza fondamentale a tale indice,verificabile grazie ad apposite banche dati (come per esempio il CTC e il CRIF).

Per mantenere un alto punteggio di credito è fondamentale la puntualità nell’onorare i prestiti, a prescindere dal loro importo. A questo proposito, quando si richiede un prestito può essere utile scegliere la modalità di addebito diretto sul conto, in modo da non dimenticare alcuna scadenza. Avere un ottimo credit score spiana la strada alla concessione di mutui o altri tipi di finanziamento.