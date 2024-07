Foresta amazzonica: la tribù isolata dei Mashco Piro

Un nuovo straordinario filmato rivela membri della tribù Mashco Piro, uno dei gruppi più isolati del mondo, noti per scoccare frecce agli estranei, mentre emergono dalla foresta pluviale in Perù. Queste immagini sono state catturate vicino a controversi siti di disboscamento nella parte sud-orientale del paese. La tribù, ritenuta il gruppo più numeroso di indigeni senza contatti con l’esterno, è stata avvistata nei pressi del fiume Las Piedras, a pochi chilometri dai progetti di taglio degli alberi, ha dichiarato Survival International, un’organizzazione per i diritti dei popoli indigeni.

Alfredo Vargas Pio, presidente dell’organizzazione indigena locale Fenamad, ha affermato: “Questa è la prova inconfutabile che molti Mashco Piro vivono in questa zona, che il governo non solo non è riuscito a proteggere, ma ha addirittura venduto alle compagnie di disboscamento”. La tribù è uscita alla ricerca di cibo nei pressi dei remoti villaggi di Monte Salvado e Puerto Nuevo, e si temono scontri con i taglialegna.

I Mashco Piro rappresentano la tribù più isolata e misteriosa della Foresta Amazzonica peruviana, composta da qualche centinaio di persone estremamente riluttanti a qualsiasi contatto con l’esterno. La loro ultima apparizione risale al 2007, quando un gruppo di ecologisti li avvistò da un elicottero sopra il parco nazionale dell’Alto Purús. Secondo Survival International, la tribù non comunica nemmeno con altre tribù della zona, come gli Yine.

Recentemente, i Mashco Piro stanno spostandosi sempre più fuori dalla foresta pluviale in cerca di cibo, probabilmente a causa dell’avanzata delle compagnie di taglialegna con i loro camion e mezzi. Survival International ha diffuso le immagini per mostrare quanto le concessioni per il taglio del legno siano vicine alla tribù e denunciare il pericolo per la loro sopravvivenza. La distruzione della foresta, incontri indesiderati con i taglialegna e la diffusione di malattie potrebbero portare all’estinzione della tribù.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha sottolineato che la comparsa dei Mashco Piro è dovuta alla distruzione della loro foresta e all’esaurimento dei loro mezzi di sussistenza, costringendoli a emergere in cerca di cibo e provviste.