Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo per un lettino in prima fila – Il video diventa virale

Con l’inizio della stagione estiva e delle relative vacanze, è iniziata anche la lotta per le sedie a sdraio in spiaggia. È noto che ombrelloni e sdraio in prima fila sono molto ambiti. Tuttavia, a Varcaturo, in provincia di Napoli, due donne sono arrivate alle mani per contendersi il posto in prima fila. La situazione è degenerata al punto che le due donne hanno iniziato a picchiarsi. La lite ha raggiunto livelli talmente violenti che sono dovute intervenire le forze di sicurezza.

Il “combattimento”, durato ben 30 minuti, è stato ripreso dagli altri bagnanti e postato sui social. Secondo quanto riportato dai media locali, le due donne puntavano agli stessi posti in prima fila e hanno disturbato gli altri bagnanti nel tentativo di ottenerli. Il personale del lido ha però rifiutato la loro richiesta, scatenando così l’accesa discussione.

Il video, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato subito virale. Nelle immagini si vedono le due donne in abbigliamento da spiaggia che si picchiano e lottano a terra. Il tutto è durato ben 30 minuti. In appendice all’articolo il video della lite.