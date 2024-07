Cresce la povertà in Italia: chi sono i nuovi poveri

Un nuovo report sulla povertà in Italia, basato sui dati ISTAT più recenti intitolato “Povera Italia e Poveri Italiani”, offre un’analisi approfondita e allarmante dell’aumento della povertà nel nostro Paese. Emerge una situazione in continuo peggioramento, in particolare:

* 8,5% delle famiglie italiane si trova in povertà assoluta, con oltre 5,6 milioni di individui coinvolti.

* La povertà assoluta è aumentata tra il 2021 e il 2022, con un incremento preoccupante tra le famiglie con figli.

* Il 34% degli stranieri residenti in Italia si trova in povertà assoluta.

* I lavoratori poveri rappresentano l’11,5% degli occupati, con un’incidenza quasi doppia nel Mezzogiorno.

* Le disuguaglianze sono in crescita: il divario tra i super-ricchi e la restante popolazione si allarga.

* Le proiezioni per il 2030 sono drammatiche: 1 famiglia su 10 potrebbe trovarsi in povertà assoluta.

Dai numeri pubblicati è evidente che lo stato di povertà assoluta in Italia è un fenomeno sempre più diffuso tra le famiglie italiane.

MCO ha anche stimato la povertà fino al 2030 proiettando i dati ISTAT.

Il report di MCO evidenzia la necessità di un’azione urgente da parte delle istituzioni per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze. Sono necessarie politiche sociali ed economiche più efficaci per garantire un tenore di vita dignitoso a tutti i cittadini italiani.

É doveroso diffondere questi dati anche al fine di informare i cittadini sulla reale situazione, vista spesso ancora lontana da molti, ma vissuta in prima persona da troppe persone. Urge una riflessione comune sull’andamento economico e sulla gestione delle proprie finanze.

Italia nell’ottavo posto nella classifica mondiale della richezza patrimoniale

In Italia vivono 8.930 persone il cui patrimonio netto supera i 30 milioni di dollari. Messa assieme, la loro ricchezza arriva a 897 miliardi.