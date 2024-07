Passeggera confonde l’uscita di emergenza con la porta della toilette

Durante il suo primo volo, una passeggera in Cina ha accidentalmente attivato il meccanismo di emergenza.

A bordo di un aereo dell’Air China, ancora a terra a Quzhou, una donna cercava la toilette quando ha invece azionato una leva che apriva la porta dell’uscita di emergenza, attivando lo scivolo di emergenza. Questo incidente, avvenuto la sera del 4 luglio 2024, ha provocato panico tra passeggeri ed equipaggio, totalmente impreparati a un simile evento. Le conseguenze dell’errore hanno portato all’evacuazione completa dei passeggeri e alla cancellazione del volo CA2754, che sarebbe dovuto partire per Chengdu.

Secondo gli esperti di aviazione, episodi simili, pur non essendo rari, comportano costi finanziari significativi. L’attivazione accidentale di uno scivolo di emergenza può costare decine di migliaia di euro e tenere fuori servizio l’aereo per giorni. La sfortunata passeggera, in lacrime una volta compresa la portata del danno, dovrà coprire i costi, che potrebbero raggiungere i 26.000 euro. Inoltre, in Cina, l’apertura non autorizzata delle uscite di emergenza è illegale, e la donna potrebbe affrontare anche conseguenze penali.

Dopo l’incidente, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la passeggera è stata interrogata dalla polizia, mentre gli altri passeggeri hanno ricevuto un risarcimento da Air China e sono stati alloggiati in un hotel.