Cane mastica batteria del telefono e innesca incendio in casa: il video

Un cane ha causato un incendio domestico masticando una batteria del telefono. Fortunatamente, tutti gli animali sono riusciti a fuggire grazie a una porta per cani.

I Vigili del Fuoco di Tulsa, Oklahoma, hanno pubblicato un video dell’incidente avvenuto lo scorso maggio per sensibilizzare il pubblico sui pericoli delle batterie agli ioni di litio. Nel video si vedono due cani e un gatto nel soggiorno, con uno dei cani che tiene in bocca una batteria del telefono. Poco dopo averla masticata, la batteria esplode e prende fuoco, provocando un incendio.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha sottolineato l’importanza di tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali domestici. I Vigili del Fuoco hanno evidenziato che gli incendi legati a queste batterie sono in aumento e hanno ribadito l’importanza di un uso sicuro, di uno stoccaggio adeguato e di un corretto smaltimento di queste batterie.

Fortunatamente, gli animali e la famiglia presente sono stati evacuati in sicurezza grazie alla porta per cani. Questo incidente mette in luce i rischi associati alle batterie agli ioni di litio e l’importanza di adottare misure preventive per evitare tali incidenti. In appendice all’articolo il video dell’incidente.