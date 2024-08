Quanti caffè al giorno? Ecco cosa dice la scienza

Un recente studio ha stabilito che consumare oltre 400 mg di caffeina al giorno, equivalente a circa quattro tazze di caffè, può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari anche in individui sani. La ricerca, condotta su 92 adulti tra i 18 e i 45 anni, ha rilevato che un’assunzione eccessiva di caffeina può alterare il sistema parasimpatico, incrementando pressione sanguigna e frequenza cardiaca. Sebbene le autorità come la Food and Drug Administration e la Mayo Clinic considerino generalmente sicuri fino a 400 mg di caffeina al giorno, è emerso che il consumo cronico in queste quantità potrebbe avere effetti negativi sul cuore.

La caffeina è uno stimolante che può favorire la produzione degli ormoni dello stress noradrenalina ed epinefrina, aumentando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna restringendo i vasi sanguigni. Ma si è anche scoperto che, tra gli altri benefici, migliora l’umore e probabilmente riduce il rischio di alcuni tipi di cancro.