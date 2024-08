Verona-Napoli: dove puoi vederla in tv e in streaming

Oggi 18 agosto 2024 alle ore 18:30 si gioca Verona-Napoli. Debutto indubbiamente insidioso per Antonio Conte, alla sua prima gara in campionato con la nuova squadra. I partenopei arrivano a questa partita con ancora alcuni nodi da sciogliere, in primis di calciomercato. In particolare ancora non è completo il reparto d’attacco: Osimhen non ha ancora raggiunto un accordo con un altro club e Lukaku che dovrebbe sostituire il nigeriano al momento non è stato ancora ingaggiato.

Verona-Napoli: dove vederla in streaming

Verona-Napoli la si può vedere a beneficio degli abbonati, in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (numeri 201, 203 e 251). Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet e anche su Sky GO e NOW.

Verona-Napoli: probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte