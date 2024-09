Una colonia di api nane rosse invasive osservata per la prima volta in Europa: non è una buona notizia

By News24Web

Una colonia di Apis florea, un’ape nana rossa proveniente dall’Asia, è stata recentemente osservata per la prima volta in Europa, precisamente a Malta, il 21 agosto. Questo avvistamento è stato riportato da Science & Vie e si basa su uno studio pubblicato nel Journal of Apicultural Research.

La presenza di questa specie, caratterizzata da dimensioni ridotte (massimo 10 mm) e da un corpo rossastro, rappresenta una minaccia significativa per le api locali e, di conseguenza, per l’intero ecosistema europeo.

L’invasione di Apis florea potrebbe portare a conseguenze devastanti per le specie locali. Questa specie asiatica potrebbe competere per le risorse, appropriandosi di polline e nettare, e diffondere malattie potenzialmente letali per le api europee. Nonostante la colonia sia stata prontamente distrutta, la scoperta solleva preoccupazioni sul rischio che altre colonie possano essersi già stabilite altrove.

Un altro elemento di preoccupazione è la vicinanza della colonia al porto franco di Birżebbuġa, principale snodo merci di Malta, che suggerisce che queste api potrebbero essere arrivate attraverso una nave commerciale. Se le api europee fossero seriamente minacciate, l’intero ecosistema del continente potrebbe subire gravi ripercussioni. Secondo gli esperti, la biodiversità europea è a rischio se questa invasione non viene controllata.