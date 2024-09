I popcorn sono davvero salutari? Cosa dicono gli esperti

I popcorn sono spesso considerati uno spuntino salutare e pratico da preparare in casa, ideale per grandi e piccini. Molti genitori li preferiscono agli snack confezionati come le patatine, ma la domanda rimane: sono davvero così salutari come si pensa? La risposta dipende molto dal metodo di preparazione.

Se i popcorn vengono cucinati in pentola con un filo d’olio e senza burro, possono essere una scelta sana. Infatti, una tazza di popcorn contiene solo 30-35 calorie, e anche consumandone 3-4 tazze, si rimane nell’ambito di uno spuntino equilibrato. I popcorn sono ricchi di fibre vegetali, favoriscono la sensazione di sazietà e aiutano la digestione. Inoltre, sono un’ottima fonte di antiossidanti, in particolare i polifenoli, presenti in forma concentrata rispetto a molti frutti e verdure.

Ma qual è il modo più salutare di preparare i popcorn? La soluzione migliore è utilizzare una macchina per popcorn, poiché non richiede olio, garantendo un contenuto di grassi minimo (solo 1 g). In alternativa, prepararli in pentola con un po’ di olio d’oliva rappresenta una scelta salutare e pratica. È importante però non esagerare con il sale. Evita invece i popcorn al burro o quelli del cinema, che sono ricchi di grassi e calorie.

E i popcorn confezionati? Leggere attentamente gli ingredienti è fondamentale. Evita quelli con oli parzialmente idrogenati, che contengono grassi trans nocivi. La scelta più salutare rimane quella di preparare i popcorn in casa, senza olio o burro. Una porzione da 25 g di popcorn fatti in casa apporta circa 93 calorie, 3 g di fibre e 3 g di proteine, offrendo così un senso di sazietà senza eccedere nelle calorie.

Pertanto alla luce di questi dati, gli esperti suggeriscono di consumare popcorn fatti in casa, magari arricchiti con spezie come paprika dolce o origano per un tocco di gusto in più.