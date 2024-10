Scoperta una nuova specie di squalo martello: “Sphyrna alleni” dedicato a Paul Allen

Gli scienziati hanno recentemente scoperto una nuova specie di squalo martello, denominata Sphyrna alleni in onore del co-fondatore di Microsoft, Paul G. Allen, per il suo contributo alla conservazione marina. La scoperta è stata realizzata da un team guidato da Demian Chapman, ex professore associato alla Florida International University e ora direttore del Centro per la ricerca sugli squali del Mote Marine Laboratory.

Il processo di identificazione di questa specie è stato complesso a causa della somiglianza con altre specie di squali martello, come lo squalo martello maggiore. Le prime prove sono emerse da analisi del DNA, che hanno indicato l’esistenza di almeno due specie distinte nell’Atlantico. Tuttavia, Chapman sottolinea che il DNA da solo non basta a definire una nuova specie; per questo, il team ha analizzato anche le differenze fisiche tra gli esemplari.

La scoperta è stata resa possibile grazie ai finanziamenti della Paul G. Allen Family Foundation, riflettendo la passione di Allen per la protezione degli ecosistemi marini e in particolare degli squali. Il team di ricerca ha collaborato strettamente con pescatori locali in paesi come il Belize, dove la specie è presente, lavorando insieme per garantire la conservazione della fauna marina. Misure come il divieto di reti da posta e la creazione di aree protette in Belize sono esempi di strategie proattive per la salvaguardia di questa nuova specie, che è stata spesso mal identificata e sovrasfruttata.