Rilevato un raro caso di rabbia in un pipistrello in Svizzera: allerta per il possibile rischio di diffusione

Il 20 settembre, a Mühlehorn, nel cantone svizzero di Glarona, è stato rilevato il virus della rabbia in un pipistrello acquatico, un evento eccezionale confermato dal Centro svizzero per la rabbia. Dal 1992, solo sette casi simili sono stati registrati in Svizzera, un paese storicamente considerato libero dalla rabbia tra animali domestici e selvatici, grazie a rigorosi programmi di vaccinazione e sorveglianza.

Tuttavia, sebbene questi episodi siano rari, i pipistrelli possono occasionalmente contrarre il virus. Le autorità sanitarie consigliano di non toccare animali selvatici che mostrano comportamenti anomali o sembrano malati, ma di segnalare immediatamente il caso alle autorità competenti.

La rabbia è una malattia infettiva che, se non trattata, è fatale sia per gli animali che per l’uomo, attaccando il sistema nervoso. Per quanto il rischio di trasmissione rimanga basso, si invita la popolazione a prestare attenzione, in particolare nei confronti dei pipistrelli. In caso di morso, è fondamentale rivolgersi subito a un medico per ricevere le adeguate cure preventive.