Buon giovedì col proverbio di oggi: cominciare ab ovo

Proverbio del giorno: Cominciare ad ovo: che significa?

Quante volte quando raccontiamo un fatto, una vicenda, al nostro interlocutore di turno, sia un amico, un parente, un collega di lavoro, siamo soliti prenderla per le lunghe? Ebbene questo proverbio fa proprio al caso nostro. In questi casi il nostro interlocutore ironico e sornione potrebbe apostrofarci con un bel non cominciare ad ovo. E dunque cosa significa non cominciare ab ovo? Significa che non dobbiamo risalire alle vicende più remote quando raccontiamo una storia.

Questa espressione Ab ovo usque ad mala la ritroviamo in Orazio (Satire, lib.I, III, , vv. 6-7). Si tratta di un modo di dire dei romani che cominciavano il pranzo con le uova e lo finivano con la frutta.

Ma in realtà l’origine di questa locuzione sembrerebbe derivare da un altro verso sempre di Orazio: Nec gemino bellum trojanum orditur ab ovo (Arte poetica v.147). Ovvero nel narrare la guerra di Troia non dobbiamo principiare dall’uovo di Leda, amata da Zeus in forma di cigno. Secondo questa versione del mito da questo uovo nacquero Polluce d Elena, quest’ultima fu causa della celeberrima guerra cantata da Omero.