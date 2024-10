Una sola puntura di zanzara 3 malattie: il calvario di un uomo

Un uomo del New Hampshire, Joe Casey, sta affrontando una difficile riabilitazione dopo essere stato colpito contemporaneamente da tre gravi malattie infettive a causa di una sola puntura di zanzara.

Il 55enne di Kensington ha contratto l’encefalite equina orientale (EEE), il virus del Nilo occidentale e l’encefalite di St. Louis, portandolo a un lungo ricovero in terapia intensiva. Dopo tre settimane di coma, Casey ha riaperto gli occhi, ma la sua condizione era gravissima. Per settimane, la sua famiglia non sapeva se sarebbe sopravvissuto. Oggi, anche se in condizioni migliori, Casey è ancora debilitato: non è in grado di camminare o svolgere le azioni quotidiane senza aiuto. Sua moglie, Kim, è al suo fianco costantemente, supportandolo in un percorso di recupero che prevede ancora dieci settimane di riabilitazione ambulatoriale.

Kim e Joe hanno deciso di condividere la loro storia per sensibilizzare il pubblico sui pericoli dell’EEE, una malattia rara ma estremamente pericolosa, trasmessa dalle zanzare e fatale per circa un terzo dei casi.

Con la conferma di un decesso a New York il 27 ottobre 2024, le autorità sanitarie hanno intensificato gli avvisi riguardo ai rischi associati alle punture di zanzara. Kurt Vandock, esperto di sanità pubblica, ha sottolineato: “L’encefalite equina orientale è una malattia grave con sintomi che si manifestano rapidamente. Se si riscontrano sintomi simil-influenzali dopo una puntura di zanzara, è cruciale cercare subito assistenza medica”. L’EEE non ha ancora un vaccino o una cura specifica, rendendo la prevenzione essenziale. Le autorità sanitarie raccomandano ai cittadini di evitare le punture di zanzara e di proteggersi, specialmente nelle aree dove è segnalata la presenza del virus.