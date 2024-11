Influenza: 1,36 milioni di casi in Italia in un mese, colpiti soprattutto i bambini

L’influenza stagionale si sta diffondendo rapidamente in Italia, con 1,36 milioni di casi registrati nel primo mese di sorveglianza, secondo il bollettino RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Nell’ultima settimana, i casi sono stati 373mila, con un’incidenza pari a 6,3 casi ogni mille assistiti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (5,2).

I bambini sotto i cinque anni risultano la fascia più colpita, con un’incidenza di 13,8 casi per mille assistiti, seguiti dai ragazzi tra i 5 e i 14 anni (5,56), dagli adulti tra i 15 e i 64 anni (6,66) e dagli over 65 (4,18). A livello regionale, l’incidenza resta sotto o appena sopra la soglia basale.

I virus in circolazione sono quelli tipici della stagione, ma, come ricordato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è fondamentale non abbassare la guardia: lavarsi frequentemente le mani, coprire naso e bocca durante starnuti o colpi di tosse, e restare a casa in caso di sintomi influenzali sono le principali misure preventive.

Il periodo più critico sarà come sempre dopo le festività natalizie, quando il clima rigido e i contatti ravvicinati tra parenti favoriranno un’ulteriore accelerazione nella diffusione dei virus influenzali. Meglio prevenire che curare.