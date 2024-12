Passeggera apre l’uscita di emergenza e sale sull’ala dell’aereo

Un incidente insolito ha creato scalpore domenica sera all’aeroporto di Seattle-Tacoma, coinvolgendo un volo Alaska Airlines. Durante lo sbarco del volo 323, proveniente da Milwaukee e atterrato intorno alle 17:00, una passeggera visibilmente agitata ha aperto l’uscita di emergenza situata sopra l’ala dell’aereo e, con sorpresa di tutti, è salita sull’ala stessa.

L’incidente, riportato dal New York Post, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia aeroportuale. Gli operatori di emergenza hanno agito prontamente per mettere la donna in sicurezza. Successivamente, la passeggera è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici.

Un portavoce dell’aeroporto ha dichiarato: “Durante lo sbarco, una passeggera si è agitata e ha deciso di aprire l’uscita di emergenza, salendo sull’ala dell’aereo”. Alaska Airlines, attraverso un comunicato, ha confermato che l’incidente è stato gestito in modo sicuro e che la compagnia sta collaborando con le autorità competenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Gli esperti hanno evidenziato come situazioni del genere sottolineino l’importanza di garantire la sicurezza dei passeggeri in ogni fase del volo. Alaska Airlines, inoltre, ha ringraziato il proprio equipaggio per la rapida gestione dell’emergenza e si è scusata con i viaggiatori per il disagio subito.