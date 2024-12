Marsa Alam, tragedia in mare: squalo attacca due turisti italiani. Uno è morto

Un grave incidente si è verificato nel resort egiziano di Marsa Alam, dove due turisti italiani sono stati attaccati da uno squalo domenica 29 dicembre 2024. Uno dei due uomini ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito e attualmente è ricoverato all’ospedale di Port Ghalib, a circa 50 chilometri a nord della località turistica.

L’attacco, secondo le autorità locali, è avvenuto in acque profonde, al di fuori dell’area balneabile. A scopo precauzionale, è stata disposta la chiusura dei moli e il divieto di balneazione per due giorni, a partire da lunedì.

La Procura di Qusair ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze dell’incidente, mentre il Ministero dell’Ambiente egiziano ha ordinato la formazione di un comitato speciale per analizzare le cause dell’accaduto. La ministra Yasmine Fouad ha dichiarato lo stato di allerta nelle riserve naturali del Mar Rosso e ha avviato un monitoraggio intensivo dell’area, in collaborazione con il Governatorato del Mar Rosso e le autorità locali.

Gli attacchi di squali nel Mar Rosso, sebbene rari, non sono un fenomeno nuovo. Negli ultimi anni, si sono verificati episodi analoghi: nel giugno 2023, uno squalo tigre aveva ucciso un cittadino russo a Hurghada; nel 2022, due donne erano state attaccate mortalmente; e nel 2018, un turista ceco aveva perso la vita in circostanze simili.

Questo nuovo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle attività marine nelle zone turistiche del Mar Rosso e solleva interrogativi sulla convivenza tra attività umane e habitat naturale.