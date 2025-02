India, turista tedesco ucciso da un elefante: aveva ignorato gli avvertimenti

Tragedia in una riserva forestale del Tamil Nadu, nell’India meridionale. Un turista tedesco di 77 anni è stato attaccato e ucciso da un elefante selvatico mentre percorreva in scooter una strada della Tiger Valley. Secondo i media locali, l’uomo avrebbe ignorato gli avvisi di pericolo di altri viaggiatori e avrebbe suonato il clacson per allontanare l’animale, scatenandone la reazione. L’elefante lo ha spinto nel bosco, e il turista è morto durante il trasporto in ospedale.

“Gli avvertimenti sono fondamentali per la sicurezza in ambienti selvaggi”, ha dichiarato l’ufficiale forestale G. Venkatesh al quotidiano Indian Express, sottolineando come l’incidente sia stato causato dall’imprudenza della vittima. In India vivono circa 30.000 elefanti selvatici, e non sono rari gli attacchi quando l’uomo invade il loro habitat.

La polizia ha tentato di contattare la famiglia della vittima, ma senza successo. Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, ha ribadito l’importanza di rispettare gli avvisi di pericolo nei viaggi in zone naturali, per evitare tragedie simili.