Cile, giovane in kayak inghiottito e poi risputato da una balena: il video diventa virale

Momenti di puro terrore nello Stretto di Magellano, dove un giovane di 24 anni è stato improvvisamente inghiottito da una megattera riemersa con le fauci spalancate.

Daniel Simancas, di origine venezuelana, stava remando tranquillamente nelle acque di Bahía El Águila, vicino al Faro di San Isidro, quando si è ritrovato tra le fauci dell’enorme cetaceo. Il ragazzo non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto accaduto: pochi secondi dopo, è stato rigettato in superficie insieme al suo kayak, illeso ma visibilmente sconvolto.

L’incredibile scena, avvenuta sabato 8 febbraio 2025, è stata interamente ripresa dal padre di Simancas, il cui video ha rapidamente fatto il giro del web. Nelle immagini si sente il giovane confessare di aver pensato di essere spacciato, mentre il padre cerca di calmarlo e lo riporta a riva, con la megattera ancora visibile sullo sfondo.

Intervistato in TV, Simancas ha raccontato il momento scioccante: «Mi sono girato e ho visto qualcosa tra il bianco e lo scuro. Poi ho sentito una sostanza bavosa chiudersi su di me. Ho davvero creduto che fosse finita».

Non si tratta di un episodio isolato: nel 2021, due donne in kayak erano state risucchiate da una balena al largo di Avila Beach, in California, riuscendo fortunatamente a uscire indenni. Gli esperti ricordano che questi animali non considerano l’uomo una preda, e incontri del genere sono quasi sempre accidentali.

Il video dell’incredibile vicenda è disponibile a questo link: https://www.itemfix.com/v?t=olvemz&jd=1.