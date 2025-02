Brasile, giovane indigeno di una tribù isolata appare in un villaggio amazzonico

By News24Web

Un raro incontro tra mondi. Un giovane indigeno di una tribù isolata è apparso mercoledì scorso nella comunità di Bela Rosa, nella Riserva estrattiva del Médio Purus, in Amazzonia. Il giovane, dai tratti delicati e con lunghi capelli neri, indossava un indumento vegetale intrecciato e portava con sé due tronchi. Gli abitanti del villaggio ritengono che stesse cercando del fuoco, ma la comunicazione è risultata impossibile a causa della barriera linguistica.

Un video documenta il tentativo di un residente di spiegargli l’uso di un accendino, senza successo. Poco dopo, i funzionari della Funai, l’agenzia brasiliana per gli affari indigeni, sono intervenuti per proteggerlo da potenziali rischi sanitari e lo hanno accompagnato in una struttura di monitoraggio. Il giorno seguente, il giovane è stato riaccompagnato nella foresta.

Le autorità hanno rafforzato la sorveglianza nell’area per prevenire ulteriori contatti e proteggere la tribù da possibili contagi. In Brasile, paese che ospita la maggior parte delle tribù non contattate al mondo, la politica ufficiale prevede la tutela di queste popolazioni senza forzarne l’integrazione.

