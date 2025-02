Perché scegliamo di amare chi ci fa male?

L’amore è spesso idealizzato come un sentimento che porta gioia e benessere, ma la realtà per molte persone è ben diversa. Accade frequentemente di rimanere intrappolati in relazioni tossiche, in cui il dolore sembra avere un ruolo predominante. Perché, allora, scegliamo di amare chi ci fa soffrire?

Le radici psicologiche della scelta

1. Modelli relazionali appresi

Le esperienze infantili giocano un ruolo fondamentale nella formazione delle nostre aspettative amorose. Se siamo cresciuti in un ambiente familiare disfunzionale, potremmo sviluppare una concezione distorta dell’amore, basata su dinamiche di instabilità e sofferenza. Il nostro subconscio ci porta quindi a ricreare quelle stesse situazioni nell’età adulta, perché sono ciò che conosciamo meglio.

2. Bassa autostima e bisogno di conferma

Chi non ha una solida autostima tende a cercare negli altri la conferma del proprio valore. Purtroppo, ciò può tradursi nella ricerca di partner che alimentano questa insicurezza anziché colmarla, portandoci a giustificare comportamenti nocivi pur di ottenere attenzione e approvazione.

3. Paura della solitudine

Il timore di rimanere soli è un fattore determinante. Spesso si preferisce una relazione problematica alla prospettiva di affrontare la vita da soli. Questo porta a giustificare atteggiamenti negativi e a prolungare legami che, in realtà, ci fanno più male che bene.

4. Il mito della “redenzione”

L’idea di poter cambiare l’altro attraverso l’amore è uno degli errori più comuni nelle relazioni tossiche. Si investono energie nella speranza che il partner diventi più affettuoso, più presente, meno aggressivo, quando in realtà questa trasformazione dipende solo da lui o lei, non da noi.

Come interrompere il ciclo delle relazioni tossiche?

Rompere questo schema non è semplice, ma è possibile con un percorso di consapevolezza e crescita personale. Alcuni passi fondamentali includono:

Lavorare sull’autostima : riconoscere il proprio valore indipendentemente dall’approvazione altrui.

: riconoscere il proprio valore indipendentemente dall’approvazione altrui. Identificare i modelli relazionali negativi : riflettere su cosa ci spinge a scegliere sempre lo stesso tipo di partner.

: riflettere su cosa ci spinge a scegliere sempre lo stesso tipo di partner. Imparare a stare soli : la solitudine non è un nemico, ma un’opportunità per conoscerci meglio e costruire relazioni più sane in futuro.

: la solitudine non è un nemico, ma un’opportunità per conoscerci meglio e costruire relazioni più sane in futuro. Rivolgersi a un professionista: uno psicologo può aiutare a sciogliere nodi emotivi e a sviluppare strumenti per costruire legami più equilibrati.

L’amore non dovrebbe mai essere sinonimo di sofferenza. Imparare a scegliere partner che ci rispettano e ci valorizzano è un percorso che inizia sempre da noi stessi.