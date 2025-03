IKEA richiama lampade a LED per rischio folgorazione: ecco i modelli interessati

By News24Web

KEA ha annunciato il ritiro dal mercato di alcune lampade a LED da esterno a causa di un problema di sicurezza legato alla spina, che potrebbe esporre gli utenti al rischio di scossa elettrica o folgorazione. L’azienda svedese ha invitato i clienti a interrompere immediatamente l’uso dei modelli coinvolti e a restituirli per ottenere un rimborso completo.

Quali sono i prodotti richiamati?

Le lampade a LED interessate dal richiamo appartengono alle seguenti serie:

LEDLJUS (illuminazione a LED da esterno, nero, 24 e 64 luci)

(illuminazione a LED da esterno, nero, 24 e 64 luci) SOMMARLÅNKE (lampada da terra a LED 100 cm, beige; illuminazione a LED multicolore, 12 lampadine)

(lampada da terra a LED 100 cm, beige; illuminazione a LED multicolore, 12 lampadine) STRÅLA (illuminazione a LED lampeggiante, color oro, 24 luci a stella; tenda luminosa a LED, stella, 48 luci)

(illuminazione a LED lampeggiante, color oro, 24 luci a stella; tenda luminosa a LED, stella, 48 luci) SVARTRÅ (illuminazione a LED da esterno, nero, 12 luci)

(illuminazione a LED da esterno, nero, 12 luci) UTSUND (illuminazione a LED da esterno, nero, 24 luci)

Il problema riguarda una specifica spina, identificata con il codice SYK-02F, risultata non conforme agli standard di sicurezza per la protezione dall’ingresso di acqua. Solo i prodotti che riportano questa spina, insieme a un particolare driver per LED (ICPSH24-2-IL-1) e a determinate date di produzione, rientrano nel richiamo.

Cosa fare se si possiede uno di questi prodotti?

IKEA invita i clienti a restituire le lampade difettose in qualsiasi negozio dell’azienda per ottenere un rimborso o una sostituzione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero +39 0236011887.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea l’importanza di non utilizzare i dispositivi coinvolti, ribadendo che la sicurezza è la priorità dell’azienda, come dichiarato nel comunicato ufficiale di IKEA. L’azienda si scusa per gli eventuali disagi causati dal richiamo.