Il cane più costoso del mondo venduto per 5,3 milioni di euro

Un cane da record è stato venduto per la cifra stratosferica di 5,3 milioni di euro a un acquirente indiano. Si tratta di Cadabomb Okami, una femmina di appena otto mesi nata dall’incrocio tra un lupo e un pastore del Caucaso. Con i suoi 75 chili di peso, questa esemplare unica è stata allevata negli Stati Uniti prima di essere acquistata da S. Sathish, un rinomato collezionista di cani di Bangalore, in India.

Sathish, già proprietario di oltre 150 razze canine rare, non ha esitato a investire questa somma impressionante per aggiungere Okami alla sua collezione. Ex allevatore, oggi guadagna cifre considerevoli esponendo i suoi animali esotici: “A un evento, posso facilmente chiedere 2.500 euro per mezz’ora o 10.500 euro per cinque ore. La gente è sempre curiosa di vedere questi cani rari dal vivo”, ha dichiarato.

Tra i suoi esemplari più preziosi figura anche un chow chow dal colore marrone, che assomiglia incredibilmente a un panda Qinling, per il quale l’anno scorso ha sborsato 3 milioni di euro. Per garantire il massimo benessere ai suoi animali, ha costruito una tenuta protetta da un muro alto oltre tre metri e sorvegliata da sei guardiani. Ogni cane dispone di una cuccia di 36 metri quadrati, e Okami, in particolare, segue una dieta a base di cibo crudo, consumando circa tre chili di pollo al giorno.

Il suo nuovo proprietario ha intenzione di trasformare Okami in una vera attrazione, sfruttando la sua unicità per affascinare il pubblico.