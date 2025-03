Due adolescenti sopravvivono 16 ore alla deriva in Florida su una tavola da paddle board

Le naufraghe salvate da tre pescatori. Si sono aggrappate l’una all’altra mentre erano trasportate dal vento.

Eva Aponte e Avery Bryan, due adolescenti di 16 anni residenti in Florida, sono state trovate vive questa settimana dopo aver trascorso oltre 16 ore alla deriva nelle acque fredde e turbolente del Golfo del Messico. Vestite unicamente con pantaloni corti e felpe, senza giubbotti di salvataggio e a bordo di una tavola di paddle board gonfiabile, le giovani sono state trascinate in mare aperto da forti venti e correnti che hanno complicato il loro ritorno a terra.

La tragedia è stata evitata grazie alla determinazione di tre pescatori locali che, all’alba del giorno successivo, riuscirono a salvarle in una zona remota. Nel pomeriggio di lunedì 17 marzo, Eva e Avery intrapresero il viaggio di ritorno da Atsena Otie Key, una piccola isola disabitata e popolare tra i visitatori di Cedar Key. Tuttavia, quello che doveva essere un breve tragitto attraverso un canale di navigazione sicuro si è trasformato in un’odissea quando le adolescenti sono state sorprese da venti insolitamente forti che le hanno spinte fuori rotta. “Era un oggetto gonfiabile. Viene considerato più come un pallone”, ha spiegato il capitano Gary Bartell Jr., di Crystal River, descrivendo come il paddle board gonfiabile si sia comportato di fronte alle raffiche, agendo come una vela che li ha portati alla deriva in mare, attraverso la baia di Waccasassa, fino alle vicinanze di Mangrove Point.

Le condizioni sono peggiorate drammaticamente con l’arrivo della notte. Senza abbigliamento adeguato né equipaggiamento di sicurezza, le adolescenti hanno affrontato temperature scese fino a 4°C, esposte al vento e al freddo per ore. Nel frattempo, a terra, è stata attivata un’operazione di soccorso massiccia guidata dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, dalla Commissione per la Conservazione della Pesca e della Fauna della Florida e dagli uffici dello sceriffo della contea di Levy. Volontari e decine di imbarcazioni civili hanno partecipato all’operazione che si è protratta per tutta la notte senza risultati. Le speranze diminuivano con il passare delle ore.

Quando la luce dell’alba di martedì cominciava a sorgere, tre pescatori locali, Will Pauling, Alex Jefferies e Russell Coon, decisero di annullare la loro giornata di pesca per unirsi alla ricerca. “Abbiamo cercato di uscire il prima possibile e ne è valsa la pena”, ha raccontato Pauling in dichiarazioni alla stampa locale. Alle 8:30 del mattino, salparono con la loro imbarcazione e in appena mezz’ora riuscirono a avvistare le adolescenti su un banco di ostriche, a più di 15 miglia (24 km) dal loro punto di partenza iniziale. Un’immagine del soccorso, che si è rapidamente diffusa sui social media, mostrava le giovani trasportate sulle spalle dei loro soccorritori, incapaci di rimanere in piedi a causa dell’esaurimento e dell’ipotermia. “Un giorno riderete di questo, ma non oggi”, disse Jeffries alle giovani mentre le riportavano a terra. Il capitano Bartell, che continuava a partecipare alla ricerca, si è presentato e, insieme a suo figlio di 8 anni, Brody, ha aiutato a trasportare le adolescenti su un idrovolante fino al Parco Statale Waccasassa Bay Preserve.

Durante il tragitto, furono forniti loro cappotti e snack per stabilizzare la loro temperatura corporea. Nonostante presentassero tagli alle mani e ai piedi, provocati dalle affilate conchiglie di ostrica del banco dove si erano rifugiate, le giovani sono state trovate coscienti e di buon umore. Successivamente, sono state trasferite in un centro medico per una valutazione, dove hanno confermato che erano fuori pericolo. Sebbene fare paddle boarding sia un’attività comune nella zona, specialmente con la marea favorevole e venti leggeri, le autorità locali insistono sulla necessità di rispettare sempre le norme di sicurezza, come l’uso obbligatorio di giubbotti di salvataggio e di indossare abbigliamento adeguato.