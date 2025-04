Sukiya chiude 2.000 ristoranti dopo ritrovamenti shock: topo in una zuppa e insetto in un piatto

La catena giapponese di ristoranti Sukiya ha annunciato la chiusura temporanea di quasi tutti i suoi 2.000 punti vendita fino al 4 aprile, dopo due gravi episodi di contaminazione alimentare. Un ratto è stato trovato in una zuppa di miso, mentre un insetto è stato rinvenuto in un altro piatto.

Sukiya , la più grande catena di gyūdon del Giappone, è nota per i suoi bowl di manzo e conta filiali in tutta l’Asia. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha presentato le proprie scuse, riferendo che la contaminazione da insetto è stata segnalata in un ristorante di Tokyo venerdì scorso, mentre l’episodio del ratto risale a due mesi fa in un altro locale.

I richiami alimentari sono rari in Giappone, un Paese rinomato per i suoi elevati standard igienici. Tuttavia, alcuni casi eclatanti fanno notizia. Nel 2024, oltre 100.000 confezioni di pane a fette sono state ritirate dal mercato dopo la scoperta di resti di ratto in due sacchetti.

Questi episodi, seppur rari, possano minare la fiducia dei consumatori nei confronti delle catene di ristorazione.