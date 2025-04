Bimbo di un anno mangia le ceneri del nonno: “Le ha scambiate per dolci”

Una vicenda inquietante arriva dal Regno Unito e ha dell’incredibile: Koah, un bimbo di appena un anno, ha accidentalmente ingerito parte delle ceneri del nonno defunto, conservate in un’urna in casa. La madre, Natasha Emeny, si era allontanata brevemente per stendere il bucato, lasciando il piccolo incustodito. In quel momento di disattenzione, il bambino ha confuso le ceneri per dolci e le ha messe in bocca.

L’episodio ha scioccato la famiglia e suscitato l’attenzione pubblica anche per i rischi legati alla salute. Come ha spiegato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le ceneri umane non sono innocue: contengono tracce di metalli pesanti e sostanze chimiche residue della cremazione che, se ingerite, possono risultare tossiche, specialmente per un organismo così piccolo e vulnerabile.

Il bambino è stato immediatamente soccorso e, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tuttavia, l’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di conservare le urne funerarie in luoghi sicuri e inaccessibili ai bambini, trattandosi a tutti gli effetti di materiale potenzialmente pericoloso.