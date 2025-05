Cinque gocce di sangue svelano quanto siamo davvero giovani: un test innovativo misura l’età biologica con l’IA

By News24Web

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha sviluppato un nuovo metodo per stimare l’età biologica analizzando 22 ormoni steroidei grazie all’intelligenza artificiale. Una scoperta che promette di rivoluzionare la medicina preventiva.

Chi non conosce qualcuno che sembra sfidare il tempo? Volti distesi, energie da ventenni, mentre i coetanei mostrano i segni dell’età. Ma qual è il loro segreto? Oggi la scienza è più vicina a scoprirlo. Un team dell’Università di Osaka, in Giappone, ha messo a punto un sistema per calcolare la differenza tra età cronologica e età biologica — quella che davvero racconta quanto sta “invecchiando” il nostro corpo.

Il nuovo metodo si basa sull’analisi di 22 ormoni steroidei considerati “chiave” nel funzionamento del nostro organismo, e utilizza una rete neurale artificiale per elaborare i dati. Basta una semplice analisi di cinque gocce di sangue per ottenere una valutazione accurata della salute e dell’invecchiamento biologico.

Una mappa ormonale per misurare il tempo che scorre

Tradizionalmente, l’età biologica viene stimata con biomarcatori come la metilazione del DNA o il profilo proteico. Ma questi approcci non tengono conto di un elemento centrale: le reti ormonali, complesse e dinamiche, che regolano l’equilibrio interno del corpo.

«Gli ormoni sono fondamentali per mantenere l’omeostasi – l’equilibrio fisiologico del corpo. Ci siamo chiesti: perché non usarli come indicatori dell’invecchiamento?», ha spiegato il dottor Qiuyi Wang, tra gli autori dello studio.

I ricercatori si sono concentrati sugli ormoni steroidei, che influenzano metabolismo, risposta immunitaria e gestione dello stress. Il modello di IA sviluppato non si limita a misurare i livelli assoluti di ogni ormone – soggetti a grandi variazioni individuali – ma analizza i rapporti tra essi, ottenendo così un quadro più preciso e personalizzato.

Cortisolo e stress: il tempo corre più in fretta

Tra i risultati più interessanti c’è il ruolo del cortisolo, l’ormone dello stress: livelli doppi di cortisolo corrispondono a un aumento dell’età biologica fino a 1,5 volte. Il che suggerisce che lo stress cronico non è solo un malessere psicologico, ma ha effetti misurabili sul nostro invecchiamento biochimico.

«Tendiamo a parlare di stress in modo vago, ma ora abbiamo prove concrete che può accelerare l’invecchiamento», ha dichiarato il professor Tosifumi Takao, esperto di spettrometria di massa e chimica analitica.

Verso una medicina su misura

Secondo gli autori, il modello di IA potrà essere applicato in futuro per una diagnosi precoce delle malattie legate all’età, e per sviluppare programmi di salute personalizzati, cuciti su misura per ogni individuo.

«Siamo solo all’inizio», ha commentato il dottor Zhi Wang. «Con l’ampliamento del nostro database e l’integrazione di altri marcatori biologici, puntiamo a perfezionare il modello e comprendere sempre meglio i meccanismi dell’invecchiamento.»

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances e, secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, apre la strada a un futuro in cui non solo potremo misurare l’età biologica con precisione, ma forse anche intervenire per rallentarla.