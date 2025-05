Alicante tra topi morti e onde: vacanza da incubo prima del triathlon internazionale

By News24Web

Doveva essere una vacanza da sogno, tra sole, mare e sport, e invece si è trasformata in un incubo surreale. Le acque cristalline di Alicante, perla della Costa Blanca spagnola, sono oggi teatro di uno spettacolo raccapricciante: decine di topi morti galleggiano a riva, spinti avanti e indietro dalle onde. La causa? Le forti piogge degli ultimi giorni, che hanno messo in ginocchio la rete fognaria locale, riversando liquami e carcasse di roditori direttamente in mare.

Un fenomeno che ha suscitato sdegno e allarme sui social, soprattutto alla vigilia di un importante triathlon internazionale, al quale parteciperanno anche numerosi atleti italiani. In molti, tra sportivi e turisti, denunciano condizioni igieniche inaccettabili e chiedono l’intervento immediato delle autorità.

«Gli allagamenti scaricano acqua non trattata in mare e dalle spiagge spuntano persino topi morti. L’amministrazione comunale chiude un occhio. Chiediamo soluzioni», si legge in uno dei tanti commenti indignati su Twitter.

A rilanciare la notizia anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sottolinea come la salute pubblica sia a rischio e il danno d’immagine per il turismo – soprattutto per una località così rinomata – possa essere devastante.

Un campanello d’allarme anche per i numerosi italiani in partenza verso Alicante: le autorità sono chiamate a intervenire, prima che la situazione degeneri ulteriormente.

In appendice all’articolo il video choc: https://www.itemfix.com/v?t=m31obd&jd=1