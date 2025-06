Fermato a Mumbai con 47 vipere velenose nel bagaglio: arrestato un passeggero di ritorno dalla Thailandia

Un cittadino indiano è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Mumbai dopo essere stato sorpreso con decine di rettili rari e velenosi nascosti nel bagaglio da stiva. L’uomo, di ritorno dalla Thailandia, trasportava illegalmente 47 vipere velenose, tra cui esemplari di vipera cornuta dalla coda di ragno, oltre a cinque tartarughe asiatiche e 44 crotali indonesiani.

Il sequestro è avvenuto domenica, grazie all’intervento degli ufficiali della dogana, che hanno scoperto gli animali durante i controlli di routine. Le autorità hanno confermato che i rettili erano stipati in contenitori all’interno della valigia, violando diverse norme previste dalla legge indiana sulla protezione della fauna selvatica.

Il passeggero, la cui identità non è stata resa nota, è attualmente in custodia e non ha rilasciato dichiarazioni. Le immagini degli animali – tra cui alcuni serpenti colorati contorti in piccole ciotole – sono state diffuse sui social dai funzionari doganali.

In India non è vietata l’importazione di animali selvatici in senso assoluto, ma è necessario ottenere permessi e autorizzazioni specifici, specialmente per le specie protette o in via d’estinzione. I tentativi di contrabbando, tuttavia, sono frequenti. Solo negli ultimi mesi, i doganieri hanno intercettato diversi casi simili: a gennaio, un canadese è stato arrestato a Delhi con un teschio di coccodrillo, mentre a febbraio, un altro passeggero a Mumbai tentava di introdurre cinque gibboni siamanghi nascosti in una valigia.

Nel novembre scorso, altri due viaggiatori di ritorno da Bangkok sono stati trovati in possesso di 12 tartarughe esotiche. E già nel 2019, i funzionari dell’aeroporto di Chennai avevano sequestrato a un altro passeggero in arrivo dalla Thailandia un assortimento impressionante di animali, tra cui una vipera cornuta, iguane, rane verdi e oltre venti tartarughe egiziane.

La vicenda rilancia l’allarme sulle rotte del traffico illegale di fauna selvatica e la crescente necessità di controlli rigorosi negli scali internazionali.