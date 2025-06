Tragedia sfiorata a Bali: barca turistica con 89 passeggeri si capovolge al largo di Nusa Lembongan

Mercoledì 4 giugno 2025 si è sfiorata la tragedia al largo di Bali, in Indonesia. Una barca turistica con 89 persone a bordo, tra cui numerosi turisti europei, si è capovolta dopo essere stata colpita da forti onde poco dopo la partenza da Nusa Lembongan verso Sanur. L’imbarcazione, nota come Tanis, aveva lasciato il porto alle 16:30 per un breve viaggio di circa 30 minuti.

Un video drammatico, diffuso sui social, mostra il momento in cui la barca, una nave passeggeri da 125 posti, perde stabilità e si rovescia in mare, generando panico tra i presenti. A bordo si trovavano 77 stranieri e 12 cittadini indonesiani, tutti tratti in salvo grazie al rapido intervento delle barche locali e della gente del posto.

Secondo le autorità, l’incidente è avvenuto vicino alla costa e i soccorsi sono stati tempestivi: entro le 18:30 ora locale, tutti i passeggeri erano stati evacuati, senza vittime né feriti gravi. Sommozzatori hanno successivamente ispezionato il relitto e i fondali per escludere la presenza di dispersi.

Una passeggera ha raccontato il caos a bordo: «Le persone hanno rotto gli oblò per uscire. Molti sono riusciti a tornare a riva prima che venissero lanciate le zattere e i giubbotti di salvataggio. I bambini e i più in difficoltà sono stati salvati per primi dalla gente del posto e dalle barche più piccole», ha dichiarato. «Siamo saltati in mare e raggiunto una barca con fondo di vetro che ci ha riportati a terra».

Mentre la maggior parte dei turisti ha scelto di restare a Nusa Lembongan, due di loro sono stati trasferiti al porto di Sanur. I bagagli, molti dei quali finiti in acqua, sono ancora in fase di recupero da parte dello staff della compagnia.

La barca Tanis, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, era in servizio da appena tre mesi. L’incidente solleva ora interrogativi sulla sicurezza dei mezzi di trasporto turistico nell’area.