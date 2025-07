Fuga storica di dati: 16 miliardi di credenziali trapelate nel dark web. Colpita forse anche l’Italia

Una fuga di dati senza precedenti ha coinvolto circa 16 miliardi di credenziali, tra indirizzi email, password e accessi a piattaforme sensibili, finiti nei circuiti del dark web. A scoprirlo è stato il team investigativo del sito Cybernews, che ha individuato l’enorme archivio suddiviso in oltre trenta database, ciascuno contenente da 10 milioni a 3,5 miliardi di voci.

Secondo i ricercatori, non si tratta di dati già noti, ma di informazioni nuove, strutturate e pronte per essere sfruttate in attacchi su scala globale. Le credenziali, sottratte tramite infostealer (software malevoli progettati per rubare dati), coinvolgono servizi di ogni tipo: da email e social network, a sistemi VPN, home banking, portali per sviluppatori e enti governativi.

Molti dei dati sono in formato URL completo, contenente username e password, rendendo gli accessi immediati e automatizzati. I target più colpiti includono colossi come Apple, WhatsApp, Facebook, GitHub, Telegram, ma anche banche e piattaforme cloud aziendali.

Sebbene le aree più colpite sembrino essere Portogallo e Brasile, non è escluso un impatto significativo anche sull’Italia.

Gli esperti lanciano l’allarme: il materiale rappresenta la base perfetta per phishing, furti d’identità e accessi fraudolenti su larga scala.

Gli esperti consigliano a tutti gli utenti di: