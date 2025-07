la caffeina rallenta l’invecchiamento cellulare attivando un antico meccanismo energetico

By News24Web

Una semplice tazza di caffè potrebbe fare molto più che darti la carica al mattino. Un nuovo studio della Queen Mary University di Londra e del Francis Crick Institute, guidato dallo scienziato greco Charalambos Rallis, ha rivelato che la caffeina può rallentare l’invecchiamento cellulare, attivando un antico sistema di regolazione dell’energia.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Microbial Cell, è stata condotta su cellule di lievito da fissione, organismi unicellulari simili a quelli umani. I risultati mostrano che la caffeina agisce sul sistema AMPK (Protein Kinasi Attivata da AMP), un meccanismo biologico conservato in molte specie, che si attiva quando le cellule hanno bisogno di energia. L’AMPK è già noto per essere il bersaglio della metformina, un farmaco antidiabetico allo studio per i suoi effetti sulla longevità.

Fino a oggi, si pensava che la caffeina agisse principalmente sul regolatore TOR (Target of Rapamycin), che controlla la crescita cellulare in base alla disponibilità di nutrienti. Ma il nuovo studio ha scoperto che il suo effetto si esplica invece attraverso l’attivazione di AMPK, influenzando processi chiave come la riparazione del DNA, la risposta allo stress e la regolazione della crescita cellulare — tutti elementi strettamente legati all’invecchiamento e alle malattie dell’età avanzata.

“Quando le cellule percepiscono un deficit energetico, AMPK si attiva per aiutarle a reagire. La caffeina sembra innescare questo processo”, ha spiegato il professor Rallis. Aggiunge John-Patrick Alao, coautore dello studio: “Questi risultati spiegano i possibili benefici della caffeina per la salute e aprono nuove strade per interventi futuri attraverso dieta, stile di vita o nuovi farmaci”.

Un lavoro che getta nuova luce sulla molecola più amata al mondo e che ci invita, forse, a sorseggiare il nostro prossimo caffè con una consapevolezza diversa: le nostre cellule potrebbero davvero dirci grazie.