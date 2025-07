Selfie col leone finisce in tragedia: donna perde un braccio allo zoo in Australia

Una donna è stata gravemente ferita da un leone nello zoo di Darling Downs, nel Queensland australiano, dopo essersi avvicinata incautamente alla gabbia per scattarsi un selfie. Nonostante gli avvertimenti del personale, la visitatrice – una donna sulla cinquantina – ha ignorato le regole di sicurezza ed è stata aggredita dall’animale, che l’ha morsa al braccio.

L’incidente è avvenuto domenica 6 luglio 2025 intorno alle 8:30 del mattino. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e la donna è stata trasportata in condizioni stabili al Princess Alexandra Hospital di Brisbane. Si teme che abbia perso un braccio.

Secondo quanto riferito dallo zoo in un comunicato ufficiale, l’animale non ha mai lasciato il suo recinto, né vi è stato alcun pericolo per il pubblico o il personale. Tuttavia, l’aggressione è avvenuta mentre la donna cercava di avvicinarsi il più possibile per ottenere una foto con il leone.

La polizia e gli ispettori della sicurezza del lavoro stanno indagando. La direzione dello zoo ha chiarito che la vittima non era parte dello staff né legata ai proprietari, e ha confermato che il leone non sarà soppresso.

Lo zoo, attivo da oltre vent’anni sotto la gestione di Steve e Stephanie Robinson, ospita diverse specie, tra cui leoni fulvi, rari leoni bianchi e cuccioli. In tempi recenti aveva promosso incontri ravvicinati con i felini sotto rigorosa supervisione. Tuttavia, l’incidente riaccende il dibattito sull’interazione tra esseri umani e animali selvatici, e sui pericoli dell’ossessione da selfie.