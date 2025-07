Balconing, la folle moda che uccide: nuovo morto a Maiorca, era un turista tedesco di 20 anni

Tornano a mietere vittime le follie dell’estate. L’ultima, domenica scorsa a Maiorca: un turista tedesco di appena 20 anni è morto dopo essersi lanciato dal terzo piano di un hotel di Playa de Palma, nel cuore della notte, con l’intento di tuffarsi direttamente in piscina. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe compiuto il gesto estremo per girare un video da condividere sui social. È stato ritrovato privo di sensi, a cavallo tra il bordo vasca e l’acqua, con ferite gravissime. Inutile la corsa in ospedale: è deceduto il giorno dopo.

Il gesto rientra nella pratica nota come “balconing”, assurda moda virale che consiste nel tuffarsi dai balconi degli hotel nelle piscine sottostanti, spesso sotto l’effetto di alcol o droghe. Una sfida che ogni estate provoca tragedie, soprattutto nelle isole Baleari, meta prediletta di orde di giovani nord-europei in cerca di sballo.

Nonostante le campagne di sensibilizzazione e le misure repressive introdotte in Spagna – tra cui multe fino a 1.500 euro, espulsioni immediate e procedimenti penali – il fenomeno continua. A Magaluf gli episodi sono calati grazie alle nuove norme, ma a Playa de Palma le autorità devono ancora fare i conti con le conseguenze di un turismo sregolato, alimentato da alcol a fiumi e droghe sintetiche.

Secondo i testimoni, il ragazzo era visibilmente ubriaco e si trovava seduto sulla ringhiera prima della caduta. I suoi amici, parte di un gruppo di vacanzieri tedeschi, hanno assistito impotenti alla scena. La polizia ha aperto un’indagine.

Il “balconing” ha una storia tragica: già nel 2010 un italiano di 26 anni aveva perso la vita a Ibiza, lanciandosi dal settimo piano. Da allora, decine di giovani hanno trovato la morte in circostanze simili. E il fenomeno è talmente radicato nella cultura virale anglosassone da essere finito persino in serie TV come Dr. House, suscitando proteste per il rischio di emulazione.

A denunciarlo ancora una volta è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: «Una lunga scia di sangue causata da una moda assurda e letale, che va fermata prima che colpisca ancora».