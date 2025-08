Studio choch: ecco quanto tempo ogni sigaretta ruba alla tua vita!

Con ogni sigaretta, il tempo scorre all’indietro: un pacchetto al giorno costa quasi sette ore di vita. Ma la ricerca offre speranza a chiunque voglia smettere

Il fumo fa tanto male da rubare il tempo alla tua vita. Se qualcuno non è ancora convinto, deve informarsi. Denti, pelle, alito, capelli, organi interni e persino l’umore sono a rischio a causa del fumo. La sigaretta in bocca diventa spesso un gesto compulsivo, un’abitudine malsana di ingerire veleno per morire lentamente. Aspirare passivamente è ancora peggio.

Ora, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rende nota una ricerca che mette in luce un nuovo problema scatenato dal fumo. Secondo un recente studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association, ogni sigaretta costa ai fumatori circa 20 minuti della loro vita. Se fumata quotidianamente, questa perdita ammonta a quasi sette ore al giorno. Il danno non si limita alla riduzione della durata della vita, ma influisce anche sulla qualità degli anni rimanenti che potrebbero altrimenti essere trascorsi con i propri cari. La ricerca, basata su dati britannici, mostra chiaramente che gli effetti negativi del consumo di tabacco aumentano nel tempo. Con ogni anno di fumo, la durata della vita diminuisce. Ciononostante, c’è motivo di sperare, anche per chi fuma da anni. Ad esempio, chi elimina le sigarette dalla propria routine quotidiana all’inizio di gennaio può rallentare notevolmente la progressiva perdita di aspettativa di vita già dopo poco tempo. Oltre a una maggiore aspettativa di vita, gli ex fumatori beneficiano di altri miglioramenti per la salute.

Ulteriori ricerche dimostrano che il sistema immunitario si riprende gradualmente dopo aver smesso di fumare, sebbene un recupero completo del sistema immunitario possa richiedere diversi anni. Gli esperti concordano: il momento ideale per smettere di fumare è sempre qui e ora. Ogni sigaretta evitata significa un guadagno in termini di durata della vita e salute. Particolarmente incoraggiante: smettere di fumare è utile a qualsiasi età.

Gli scienziati sottolineano che chi smette di fumare in giovane età, diciamo tra i 20 e i 30 anni, può raggiungere un’aspettativa di vita quasi pari a quella dei non fumatori. Tuttavia, anche chi smette più tardi nella vita può ottenere notevoli benefici. “Indipendentemente dall’età, smettere di fumare allunga la durata della vita e ne migliora la qualità”, spiega la dott.ssa Sarah Jackson, autrice principale dello studio. Chi desidera smettere di fumare può contare su diversi servizi di supporto scientificamente riconosciuti in Italia. la linea telefonica antifumo è il Telefono Verde contro il Fumo (TVF), gestito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il numero è 800-554088, ed è gratuito e anonimo. È possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00. Il TVF offre supporto per smettere di fumare, fornisce informazioni sulle terapie e sui metodi disponibili e può indirizzare verso centri antifumo. Inoltre, i centri antifumo, presenti in varie strutture sanitarie, offrono supporto specialistico per la cessazione del fumo. Per accedervi, è spesso necessaria una impegnativa del medico di base. Quindi, se stai cercando aiuto per smettere di fumare, il Telefono Verde contro il Fumo e i centri antifumo sono due risorse importanti da considerare in Italia.