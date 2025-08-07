Uova assolte: ora aiutano a ridurre il colesterolo cattivo Lo studio 

Le uova non fanno male, anzi: aiutano a ridurre il colesterolo LDL, quello “cattivo”

Dopo decenni di sospetti, le uova si prendono la loro rivincita. Secondo un nuovo studio condotto dall’Università del Sud Australia e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, il consumo di due uova al giorno all’interno di una dieta povera di grassi saturi può contribuire a ridurre il colesterolo LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”.

Il mito che voleva le uova nemiche del cuore, causa primaria di innalzamento dei livelli di colesterolo, viene quindi sfatato scientificamente. A fare davvero la differenza, spiegano i ricercatori, non è il colesterolo contenuto nelle uova, ma i grassi saturi con cui spesso vengono abbinate (come quelli di pancetta e salsicce).

“Le uova sono un alimento unico: ricco di colesterolo, sì, ma povero di grassi saturi”, ha dichiarato il professor John Buckley, autore principale dello studio. “Se inserite in una dieta equilibrata e povera di grassi, non solo non fanno male, ma possono avere effetti benefici sulla salute cardiovascolare”.

Un ribaltamento che potrebbe cambiare le attuali linee guida dietetiche e ridare dignità a uno degli alimenti più versatili e amati al mondo.