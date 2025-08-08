Messico, adolescente di 14 anni sbranato dai coccodrilli sotto gli occhi della famiglia

Tragedia in Messico, dove un ragazzo di 14 anni, Andres Alejandro Santana Hernandez, ha perso la vita dopo essere stato attaccato da coccoMessico, adolescente di 14 anni sbranato dai coccodrilli sotto gli occhi della famigliadrilli. L’adolescente stava passeggiando con la famiglia lungo un canale a Lázaro Cárdenas, sulla costa pacifica, quando è scivolato in acqua. In pochi istanti, i rettili lo hanno trascinato nella palude, impedendo ogni tentativo di salvataggio da parte dei genitori.

La zona, costellata di fiumi e canali, è un habitat naturale dei coccodrilli e registra ogni anno vittime umane. Squadre di sommozzatori della polizia locale stanno setacciando l’area alla ricerca del corpo del giovane, ma al momento non è stato confermato il recupero.

Le autorità hanno lanciato un avviso urgente alla popolazione e ai turisti, invitando a mantenere le distanze dalle rive e a rispettare le misure di sicurezza, sottolineando l’imprevedibilità e la pericolosità di questi animali.