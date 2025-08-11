Cartoni sospetti: quando la pizza viaggia su un tappeto di veleni invisibili

Il cartone che avvolge una pizza fumante non è mai un semplice contenitore: è il primo custode del cibo e, al tempo stesso, un possibile traditore silenzioso. Oggi il Ministero della Salute ha diffuso una segnalazione ufficiale riguardo al richiamo precauzionale di un lotto di scatole per pizza, per “presunta non conformità” riscontrata dalle autorità francesi. Dietro questa formula tecnica si nasconde una domanda scomoda: quanto sono realmente sicuri gli imballaggi di cartone riciclato per alimenti?

Lo “Sportello dei Diritti” riporta l’attenzione su un tema che va ben oltre la singola allerta: la contaminazione da oli minerali derivati dagli inchiostri di giornali e periodici, sostanze che possono migrare dal cartone riciclato al cibo stesso. Uno studio pubblicato su Packaging Technology and Science dal chimico Koni Grob, dell’Official Food Control del Cantone di Zurigo, ha analizzato circa 120 prodotti in Germania: solo 30 erano privi di residui. Negli altri, le concentrazioni superavano fino a cento volte il limite di sicurezza (0,6 milligrammi/chilo).

La parte inquietante? Anche quando il cibo è protetto da un imballaggio primario di cartone “vergine”, la contaminazione può avvenire se la confezione è stata stoccata dentro scatoloni di cartone riciclato. Gli oli minerali, invisibili e persistenti, riescono a oltrepassare le barriere. E il tempo non gioca a favore del consumatore: un prodotto con scadenza a due anni ha molte settimane per assorbire sostanze indesiderate.

La legge vieta l’uso di carta riciclata per le scatole di pizza d’asporto, ma non tutti i produttori rispettano questa regola. Alcuni processi di riciclo lasciano residui nocivi che, seppur invisibili, diventano parte del nostro pasto.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, chiede controlli tempestivi e rigorosi. Non per creare allarmismo, ma per dissipare ogni dubbio: se la pizza è simbolo di convivialità, il cartone che la avvolge non deve mai trasformarsi in un veicolo di contaminazione silenziosa.

Gli oli minerali negli imballaggi

Gli oli minerali presenti negli imballaggi di cartone riciclato si dividono principalmente in due categorie:

MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) → idrocarburi saturi che si accumulano nei tessuti umani, in particolare nel fegato e nei linfonodi.

MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) → composti aromatici con potenziale cancerogeno, anche in piccole quantità.

Secondo studi condotti dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), la contaminazione può avvenire per:

Contatto diretto tra cibo e cartone riciclato. Migrazione attraverso l’aria quando alimenti confezionati vengono stoccati in scatole più grandi di cartone contaminato.

Le soluzioni includono:

Utilizzo di barriere funzionali (rivestimenti interni anti-migrazione).

Stoccaggio in ambienti separati per minimizzare l’esposizione.

Maggiori controlli sulla filiera della carta riciclata destinata agli alimenti.

Finché questi standard non saranno uniformemente applicati, il rischio rimane sottile ma reale.