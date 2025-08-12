Vienna: passeggero apre l’uscita di emergenza e fugge sullo scivolo 

Momenti di tensione su un volo Austrian Airlines da Londra a Vienna. Poco dopo l’atterraggio, mentre l’Airbus A320 rullava verso il gate, un passeggero di 56 anni ha improvvisamente minacciato l’equipaggio e ferito lievemente un assistente di volo.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha quindi aperto l’uscita di emergenza e si è lanciato sullo scivolo di evacuazione, correndo sulla pista prima di essere immediatamente bloccato dal personale di sicurezza.

Secondo quanto riportato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’uomo è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute mentale. La sicurezza del volo non è mai stata realmente compromessa.

Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena con i telefoni, ma le voci secondo cui l’uomo avrebbe tentato di colpire l’equipaggio con una penna non hanno trovato conferma ufficiale.