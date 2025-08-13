Bambini bevono alcol per errore: richiamo urgente di lattine energetiche negli USA

Un grave errore di produzione ha costretto il colosso delle bevande High Noon a richiamare urgentemente due lotti della sua bevanda energetica Celsius. A causa di un problema nella catena di fornitura, alcune lattine riportanti l’etichetta dell’energy drink sono state in realtà riempite con seltz alcolico, una bevanda frizzante ad alta gradazione.

Il rischio è evidente: minori e persone che evitano l’alcol per motivi di salute o religione potrebbero consumarlo inconsapevolmente. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha diramato un avviso ufficiale, precisando che le lattine difettose sono state spedite a fine luglio 2025 in otto stati: Florida, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sud, Virginia e Wisconsin.

Secondo quanto riportato da CNBC, al momento non risultano segnalazioni di incidenti, ma l’azienda invita i consumatori a non bere le Celsius acquistate, a smaltirle e a contattare il produttore per il rimborso. I prodotti incriminati sono riconoscibili dai coperchi argentati e da specifici codici di lotto; sono stati realizzati tra il 21 e il 23 luglio 2025.

La causa dell’errore è stata individuata in un fornitore di imballaggi che ha consegnato lattine vuote errate, poi riempite e distribuite come bevande energetiche. L’incidente, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mette in luce la vulnerabilità delle moderne catene di produzione e l’importanza di controlli di qualità rigorosi per prevenire rischi ai consumatori.