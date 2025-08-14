Austria, rane troppo rumorose: famiglia condannata a 30mila euro per il gracidio del laghetto

In Austria, una sentenza destinata a far discutere ha condannato una famiglia al pagamento di oltre 30mila euro per il gracidio notturno delle rane del proprio laghetto privato.

Per decenni, il piccolo specchio d’acqua della famiglia Knoll, a Pasching (distretto di Linz-Land), è stato un’oasi estiva: frinire di grilli, canto degli uccelli e il gracidio come colonna sonora naturale. Ma per un vicino, quel suono è diventato un incubo: impossibile dormire con la finestra aperta.

I proprietari hanno provato a correre ai ripari: scuse, bottiglie di vino, tappi per le orecchie e persino l’introduzione di un luccio nello stagno. Ma il predatore si è rivelato più buongustaio che efficace e le rane hanno continuato – anzi, aumentato – i loro cori notturni.

Un esperto, incaricato dopo l’ingiunzione del vicino, ha misurato il rumore: troppo alto, soprattutto tra le 22 e le 6. Il tribunale distrettuale di Traun ha così stabilito un risarcimento record e l’obbligo di ridurre il gracidio in quelle ore. Nessuna indicazione su come: la rimozione delle rane è vietata dalle leggi sulla conservazione della natura, e la barriera antirumore pensata dalla famiglia – alta circa cinque metri – richiederebbe permessi comunali non scontati.

Il figlio dei Knoll ha lanciato una raccolta fondi online e teme che la decisione apra la strada a una “ondata di cause” simili. Fino a oggi, in Austria, il gracidio era considerato un suono naturale e le denunce respinte.

“Un paradosso”, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, “perché le rane sono animali selvatici: imporre limitazioni ai proprietari di stagni appare giuridicamente discutibile”.