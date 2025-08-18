Pippo Baudo, l’uomo che ha dato un volto all’Italia televisiva

Parlare di Pippo Baudo significa parlare di un’epoca intera della televisione italiana. Non è stato soltanto un conduttore, né soltanto un “volto noto” del piccolo schermo: è stato, piuttosto, il custode di un immaginario collettivo, il cerimoniere che ha accompagnato l’Italia in un percorso di crescita, di sogni e di spettacolo.

Baudo ha rappresentato, per almeno quattro decenni, la sicurezza di una televisione che non tradiva. Una televisione che accoglieva il pubblico come un salotto condiviso, scandito dai ritmi dei Festival di Sanremo, delle grandi prime serate, degli show di intrattenimento che univano famiglie intere davanti allo schermo. Il suo timbro di voce, il gesto delle mani, il suo modo di presentare gli artisti e di raccontare lo spettacolo erano, in realtà, un rituale collettivo.

La sua figura si inserisce nel panorama culturale italiano come un ponte tra il vecchio e il nuovo: tra la televisione pedagogica degli anni Sessanta e quella più spettacolare e commerciale degli anni Novanta e Duemila. Pippo Baudo ha saputo incarnare la dimensione del “presentatore” in senso pieno: colui che non impone se stesso ma che diventa mediatore, garante di una serata che deve funzionare. In questo senso, il suo carisma non era mai narcisismo puro, ma autorità benevola.

Il contributo di Baudo è stato anche quello di scoprire e lanciare talenti: da Fiorello a Lorella Cuccarini, da Andrea Bocelli a tantissimi altri. È stato, quindi, anche un costruttore di futuro, uno che ha saputo riconoscere le scintille di talento e trasformarle in fiamme durature.

Ma al di là dei singoli successi, ciò che Baudo ha rappresentato è un’idea di televisione come specchio e come rito. Specchio, perché rifletteva l’Italia che cambiava, con le sue mode, i suoi entusiasmi, le sue fragilità. Rito, perché scandiva il tempo della comunità: Sanremo “di Pippo” era un appuntamento sacro, un tempo sospeso in cui tutti si ritrovavano.

Oggi, in un’epoca di frammentazione digitale, Baudo appare come il simbolo di un mondo perduto: un mondo in cui la televisione era ancora un’esperienza collettiva, condivisa, totalizzante. Forse è proprio questo che spiega la nostalgia che la sua figura suscita: non tanto per i programmi in sé, ma per la sensazione che, insieme a lui, fosse ancora possibile riconoscersi in un “noi”.