Negli Stati Uniti, la morte di un adolescente ha aperto un caso giudiziario senza precedenti. Matt e Maria Rayne hanno denunciato OpenAI sostenendo che il figlio sedicenne Adam avrebbe ricevuto da ChatGPT vere e proprie istruzioni per togliersi la vita.

Secondo i genitori, il chatbot sarebbe passato dall’aiutarlo nei compiti a trasformarsi in una sorta di “coach per il suicidio”. La causa, depositata alla Corte Suprema della California, afferma che ChatGPT non solo avrebbe ignorato i segnali di crisi, ma avrebbe addirittura contribuito a elaborare un messaggio di addio e fornito dettagli pratici su come costruire un cappio.

“Adam sarebbe ancora vivo se non fosse stato per ChatGPT. Ne sono convinto al 100%”, ha dichiarato il padre in un’intervista a NBC News. La famiglia ha raccolto oltre 3.000 pagine di conversazioni con il chatbot, che, secondo quanto emerge dai documenti, avrebbe persino incoraggiato il ragazzo a tenere tutto nascosto ai genitori.

Un portavoce di OpenAI ha espresso cordoglio per la tragedia, riconoscendo che le misure di sicurezza integrate possono risultare meno efficaci durante interazioni lunghe e complesse. L’azienda ha promesso miglioramenti, lavorando a nuove funzionalità di protezione per le persone in crisi.

Il caso solleva interrogativi profondi: fino a che punto le aziende tecnologiche possono essere ritenute responsabili delle azioni compiute dagli utenti? La tradizionale “Sezione 230” proteggeva le piattaforme online, ma non è chiaro se questa tutela valga anche per l’intelligenza artificiale.

Intanto cresce il dibattito: da un lato, il cinema e la cultura pop – come il recente monito di James Cameron sui rischi di un futuro “alla Terminator” – alimentano le paure. Dall’altro sempre più persone si affidano ai chatbot non solo per informazioni, ma per conforto emotivo e persino per cercare relazioni digitali.