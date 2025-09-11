I complimenti fanno bene alla salute: la scienza spiega perché dovremmo farne di più

Un complimento non è soltanto un gesto gentile: può migliorare la giornata di chi lo riceve e rafforzare le relazioni sociali. Secondo una ricerca condotta dalla Cornell University e pubblicata sul Personality and Social Psychology Bulletin, le persone sottovalutano l’effetto positivo che le proprie parole hanno sugli altri.

Nello studio, ai partecipanti è stato chiesto di rivolgere un complimento a un estraneo incontrato nel campus. È emerso che chi faceva il complimento tendeva a immaginare una reazione tiepida o imbarazzata, mentre i destinatari si sentivano molto più felici e lusingati di quanto previsto.

Gli studiosi hanno osservato anche un altro aspetto: non solo chi riceve un complimento prova gioia, ma anche chi lo fa migliora il proprio umore, diventando più propenso a compiere altri gesti di gentilezza.

Nonostante i benefici, molte persone esitano a fare complimenti per paura di sembrare invadenti o inopportuni. In realtà, spiegano i ricercatori, anche i complimenti più semplici o “imbarazzati” hanno un grande valore. Un “Mi piace la tua giacca” o un “Hai fatto un ottimo lavoro” possono avere un impatto sorprendente.

In un’epoca segnata da isolamento digitale e frenesia quotidiana, i piccoli gesti di gentilezza diventano preziosi. Come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un complimento sincero può cambiare in meglio la giornata di chi lo riceve e anche la tua.

La prossima volta che noti qualcosa che ti piace di qualcuno, non tenerlo per te: dillo. Il sorriso che riceverai in cambio ti sorprenderà.