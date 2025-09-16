Bebè record: nasce in Florida con 6,32 chili. Stupore tra medici e infermieri

Un parto fuori dall’ordinario ha destato scalpore al St. Joseph’s Hospital-South di Riverview, in Florida. Qui, il 3 settembre, Daniella Hines, 40 anni, ha dato alla luce il piccolo Annan, un “mini gigante” di 6,32 chilogrammi, quasi il doppio del peso medio di un neonato, che si aggira intorno ai 3,5 kg.

Secondo quanto riferito dall’ospedale, Annan è ufficialmente il bambino più pesante mai nato nella struttura. Alla nascita, la sua statura e la mole hanno sorpreso non solo i genitori, ma anche medici e infermieri: “È stato come una piccola celebrità – ha raccontato la madre – tutti sono accorsi in sala parto, non capita ogni giorno di vedere un neonato di sei chili”.

Possibili cause: genetica e diabete gestazionale

Le ragioni di un peso così elevato sono in parte mediche. Alla madre era stato diagnosticato il diabete gestazionale, condizione che può favorire l’aumento del peso fetale. A ciò si aggiunge la notevole altezza dei genitori: la madre misura 1,87 m, il padre 1,93 m.

Non si tratta, peraltro, della prima esperienza con un bebè fuori misura: il primo figlio della coppia era nato già con oltre 5,5 chili.

I grandi record del passato

Sebbene Annan sia eccezionale, il suo peso resta lontano dai primati mondiali. Secondo il Guinness World Records, il neonato più pesante documentato è nato il 19 gennaio 1879 a Seville, Ohio, con 9,98 chilogrammi e un’altezza di oltre 71 cm. Sopravvisse però solo undici ore.

Un altro caso, citato da Giovanni D’Agata dello “Sportello dei Diritti”, riguarda Aversa, in Italia, nel 1955, dove sarebbe nato un bambino di oltre 10,2 chili. L’episodio, tuttavia, non è stato mai riconosciuto ufficialmente dal Guinness per mancanza di documentazione completa, anche se il neonato sarebbe sopravvissuto.

Più recente, invece, il caso di Britteney Ayres in Canada: il 23 ottobre 2023 diede alla luce un bimbo di 6,5 chili.

Una crescita lampo

A soli otto giorni dalla nascita, Annan già indossa vestitini pensati per bambini di sei-nove mesi. La madre, ancora incredula, ha raccontato le sensazioni durante il cesareo: “Ricordo di aver pensato: Cosa mi stanno tirando fuori? Ho sentito una pressione incredibile”.

Oggi Annan e la madre stanno bene e il loro caso continua a fare il giro del mondo, alimentando la curiosità sui cosiddetti “bebè record”.