Allarme vipere in Croazia: aumentano i morsi di serpente tra i turisti in Istria

Sempre più casi nell’estate adriatica: una bambina di 7 anni salvata in extremis a Pola. Ospedali in affanno e scorte di antidoti potenziate. L’Istria, una delle mete più amate del turismo adriatico, sta vivendo un’insolita e preoccupante emergenza. Negli ultimi giorni le cliniche locali hanno registrato un numero crescente di morsi di vipera, in particolare del poskok, la vipera dal corno tipica dei Balcani e considerata la più pericolosa della regione.

Il caso più grave riguarda una bambina di sette anni, trasportata d’urgenza all’ospedale di Pola dopo quello che sembrava inizialmente un banale incidente in spiaggia. In realtà la piccola era stata morsa tre volte da un poskok. Il veleno ha causato un rapido peggioramento delle sue condizioni: gonfiore alla gamba, difficoltà respiratorie e cedimento degli organi. Solo il tempestivo intervento dei medici, con rianimazione e somministrazione di siero antivipera, ha permesso di stabilizzarla prima del trasferimento in elicottero all’ospedale di Fiume.

Non si tratta di un episodio isolato: un giovane di 27 anni di Albona, un turista tedesco e una bambina ucraina di cinque anni hanno vissuto esperienze simili. In quest’ultimo caso, i medici hanno lottato a lungo per salvare la gamba della piccola. «In pochi giorni abbiamo avuto tre casi ravvicinati, una situazione che non ricordavamo da tempo», ha dichiarato Andrej Angelini, direttore dell’ospedale di Pola, che ha già aumentato le scorte di antidoto: dalle 11 dosi iniziali si è passati a nuove forniture per far fronte alla crescente domanda.

Secondo gli esperti, in Croazia vivono circa 15 specie di serpenti, ma solo tre sono velenose: la vipera dal corno (Vipera ammodytes), la vipera comune (Vipera berus) e la rara vipera dei prati del Carso (Vipera ursinii macrops). Tra queste, il poskok è la più temuta per dimensioni e potenza del veleno.

Le autorità sanitarie invitano alla prudenza, senza però alimentare allarmismi: «I serpenti sono generalmente timidi e mordono solo se minacciati», spiegano i biologi. Ai turisti ed escursionisti viene raccomandato di prestare attenzione nelle zone rocciose e boschive, facendo rumore per segnalare la propria presenza e consentire agli animali di allontanarsi.

L’Istria, che da sola concentra circa il 30% delle presenze turistiche in Croazia, soprattutto da Germania, Austria e Italia, resta una delle destinazioni più frequentate dell’Adriatico. Ma questa fine estate si sta rivelando segnata da un rischio inatteso: i morsi di vipera, che stanno trasformando le vacanze da sogno in corse contro il tempo verso il pronto soccorso.