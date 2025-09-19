Rubato e fuso il braccialetto di un faraone: distrutta una reliquia di 3000 anni

Un braccialetto d’oro risalente a circa tremila anni fa, appartenuto al faraone Amenemope della XXI dinastia (993-984 a.C.), è stato rubato e irrimediabilmente distrutto. Il prezioso manufatto, ornato da perle di lapislazzuli, era custodito nel laboratorio di restauro del Museo Egizio del Cairo, in Piazza Tahrir.

La scoperta della sparizione è avvenuta il 9 settembre, quando il personale si è accorto che il gioiello non si trovava più nella cassaforte. Le indagini hanno rivelato che un restauratore lo aveva sottratto, rivenduto a un mercante d’argento e infine fatto fondere in una fonderia del tradizionale quartiere orafo del Cairo. Tutti i responsabili sono stati arrestati, ma il danno culturale resta incalcolabile: il braccialetto è stato distrutto insieme ad altri oggetti metallici per un ricavo di appena 4.000 dollari.

Il furto è avvenuto a poche settimane dall’attesa apertura del Grand Egyptian Museum, nei pressi delle Piramidi di Giza, la cui inaugurazione – inizialmente prevista per luglio 2025 – è stata rinviata a novembre dello stesso anno a causa delle tensioni regionali. Il nuovo museo sarà il più grande archeologico del mondo, con oltre 50.000 reperti, compresi i tesori di Tutankhamon. La perdita del braccialetto di Amenemope segna però una ferita profonda nel patrimonio dell’umanità.