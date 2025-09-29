Australia, scoperto un parassita pericoloso nei pannolini: rischio da 15 miliardi per l’industria cerealicola

Allarme in Australia per la scoperta del coleottero Khapra, uno dei parassiti più pericolosi al mondo per le scorte alimentari. Le larve dell’insetto, che minaccia in particolare l’industria cerealicola, sono state rinvenute in alcuni pannolini importati dalla Spagna.
Il governo australiano stima che un’eventuale infestazione potrebbe costare al Paese fino a 15 miliardi di dollari nei prossimi vent’anni, a causa dei danni alle esportazioni di cereali e altri prodotti agricoli. Le autorità, in collaborazione con la catena di supermercati Woolworths, hanno già avviato i richiami dei lotti contaminati e invitano i consumatori a smaltire o congelare i prodotti sospetti per evitare la diffusione.
Secondo gli esperti, il coleottero Khapra – originario dell’India ma ormai diffuso in vari continenti tramite i commerci internazionali – è inserito nella lista delle 100 specie invasive più pericolose. Le sue larve non solo devastano cereali, legumi e noci, ma possono anche provocare reazioni allergiche.
Le autorità australiane restano però fiduciose: discariche e ambienti non idonei dovrebbero limitare la sopravvivenza del parassita. Intanto i controlli proseguono serrati per contenere un rischio che, se non gestito, potrebbe avere ricadute economiche e sanitarie globali.